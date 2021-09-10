نجم برشلونة أنسو فاتي يرغب بالتعاقد مع السيتي

2021/09/10 | 22:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن أحد اللاعبين البارزين في برشلونة معروض على مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي.ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن خورخي مينديز، وكيل أنسو فاتي نجم برشلونة، عرض خدمات اللاعب الشاب على مانشستر سيتي.وينتهي عقد فاتي مع برشلونة في الصيف المقبل، لذا يرغب مينديز في الضغط على البارسا خلال مفاوضات التجديد بورقة مانشستر سيتي.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يعاني من أزمة اقتصادية، إلا أن تجديد عقد فاتي من أولويات النادي.وأوضحت أن اللاعب الشاب تعافى من إصابة الركبة، ويرى مسؤولو برشلونة أن فاتي أحد رهانات النادي في الحاضر والمستقبل.وذكرت "سبورت" أن مينديز لن يكتفي بعرض خدمات فاتي على مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي.المصدر: كورة

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