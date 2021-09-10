أسبوع سياحي ’حافل’ في ذي قار.. عشرات الاجانب من أميركا وألمانيا وبريطانيا

2021/09/10 | 22:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مدير متحف الناصرية، عامر عبدالرزاق، الجمعة، زيارة عشرات السائحين إلى المدن الأثرية في المحافظة.

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وقال عبد الرزاق في منشور، على صفحته الشخصية، في "فيس بوك"، وتابعه "ناس" (10 أيلول 2021): "السواح الألمان والأوربيين في الناصرية..



شهدت مدينة أور الأثرية خلال هذا الأسبوع قدوم عشرات السواح كان أغلبهم من ألمانيا وأيضا بريطانيا".

وأضاف، أنه "قبل يوميين زارنا وفد أمريكي سياحي من 15 شخصاً، وأيضا زار أور مدير شركة Explor Mesopotamia الأمريكي السيد Layton Mel Douglas للتحضيريات لقدوم السواح من خلال شركته السياحية".

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