2021/09/10 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التطرف وأسلجة دولة – عدنان سمير دهيرب ثمة إختلاف بين بيئات الشعوب الجغرافية ، الثقافية ، التاريخية ، الظروف الموضوعية و الذاتية ، تلك ثوابت ، غير أن آراء و تحليلات ترسم الواقع و الاطار الخارجي لقضايا و أحداث بناءاَ على معطيات متواترة .إذ ربما لا تنسجم مع الخيال ، بل وقوعها […]

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