2021/09/10 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هشام الهاشمي وجهوده البحثية إجتهاد في إستكشاف حقيقة التنظيمات الإرهابية بغداد – الزمان بين يدي كتاب يحمل عنوان (بقية الضوء – كتابات في زمن العتمة) سلسلة مقالات 2014-2020 يقول فيه الناشر “المجلس الاستشاري العراقي ” يضم هذا الكتاب بين دفتيه سلسلة مقالات تشكل بقعة الضوء في زمن العتمة كتبها هشام الهاشمي في الشأن […]

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