2021/09/10 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقيقة إنقلاب 3 تموز 1963 الأوضاع السياسية قبيل حركة السريع عبدالله حميد العتابي ادى انقلاب 8 شباط عام1963 ، ولاسيما بعد جرائم مليشيا الحرس القومي ،الى مقتل اكثر من سبعة الاف عراقي ،ناشرا فوق سماء العراق غيمة دموية كثيفة .وبينما كان حكم الاعدام ينفذ بالزعيم عبد الكريم قاسم، انطلق من عقاله ثار مجنون […]

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