إيران تشن هجمات مدفعية على مواقع إرهابية شمال العراق

2021/09/10 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

شنت مدفعية قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، هجمات على مواقع إرهابية في إقليم كردستان شمال العراق.وقالت مصادر في تصريح تابعتها (بغداد اليوم) ان "هجمات مدفعية لقوات الحرس الثوري الإيراني على مواقع إرهابية في منطقتي برزين وسيدكان في كردستان العراق".وأشارت المصادر الى ان "إيران قد حذرت اقليم كردستان مرارا بعدم السماح للجماعات الارهابية باستغلال أراضيها للقيام بعمليات ارهابية ضد الأراضي الإيرانية".

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