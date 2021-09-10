نجمة عربية تحذف اطلالة مثيرة جريئة (صورة)

2021/09/10 | 23:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذفت الفنانة المصرية نيللي كريم صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد دقائق من نشرها، وذلك بعد تعرضها لسيل من الانتقادات والتعليقات علي الصورة بسبب جرئتها.

وأبدى عدد من متابعي النجمة دهشتهم من نشرها لهذه الصورة، وظهورها على هذا النحو المثير الذي لم يعتادوا عليها منها طيلة مشوارها الفني، وعلى إثر هذا الهجوم اضطرت نيللي لحذف الصورة التي كانت قد علقت عليها بقولها: "أتمني لكم يوما سعيدا".

يذكر أن الفنانة نيللي كريم كانت قد احتفلت بحفل زفافها مؤخرا على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، شقيق لاعب الاسكواش الشهير رامي عاشور في حفل كبير في مدينة الساحل الشمالي، وحضره عدد كبير من الفنانين ومنهم عمرو دياب وأحمد السقا وغيرهم.

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