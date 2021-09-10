التخطيط تكشف عن معوقات تنفيذ التعداد السكاني

2021/09/10 | 23:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التخطيط، الجمعة، أن التخصيصات المالية هي الفيصل لإجراء التعداد السكاني خلال العام المقبل 2022، مشيرة الى المعوقات التي حالت دون تنفيذ مشروع التعداد السكاني العام للبلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "تنفيد التعداد العام للسكان مر بمنعطفات كثيرة منذ بداية 2010، وكانت في حينها خلافات بشأن المناطق المتنازع عليها، فضلا عن قضايا أخرى مخالفة لتنفيذ المشروع".

وأضاف، أنه "بالرغم من الاستعدادات الكبيرة التي قامت بها الوزارة لإجراء الانتخابات في عام 2020، ولكن بسبب دخول العراق في جائحة كورونا وقلة الموارد المالية، بسبب انخفاض اسعار النفط، تقرر ترحيل تنفذ التعداد العام للسكان إلى عام 2021"، مبيناً أن "موازنة 2021 جاءت خالية من أية تخصيصات مالية تتعلق بتنفيذ المشروع".

وأشار إلى أن "جهود وزارة التخطيط قادت إلى حلحلة الأمور واتخاذ قرار بتنفيذ التعداد العام للسكان".

وتابع أن "مشروع التعداد السكاني عرضت تفاصيله أمام مجلس الوزراء، واستحصلنا موافقة المجلس، حيث وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزارة المالية بتضمين موازنة 2022 التخصيصات المطلوبة لإجراء التعداد السكاني العام".

وبين أن "الوزارة تنتظر موازنة عام 2022 لغرض تضمين المشروع وتنفيذ التعداد السكاني"، مؤكداً أن "الوزارة تمتلك القدرات والكفاءات في تنفيذ التعداد السكاني قبل نهاية العام المقبل".

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