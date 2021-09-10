2021/09/10 | 23:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن "الفساتين الطائرة" قد صُممت خصيصًا لتحظى بإعجابات الناس على موقع انستغرام..فبعد أن بدأت هذه الظاهرة في جزيرة سانتوريني الخلابة، انتشرت إلى أماكن سياحية أخرى، مثل دبي وتولوم وإيطاليا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف أصبحت صور فساتين سانتوريني "الطائرة" شائعة على وسائل التواصل الاجتماعي؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف أصبحت صور فساتين سانتوريني "الطائرة" شائعة على وسائل التواصل الاجتماعي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).