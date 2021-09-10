المرشح كامل عباس يتحدث لـ”النور” عن دعم القطاع الرياضي ضمن برنامجه الانتخابي

2021/09/10 | 23:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أكد المرشح عن محافظة صلاح الدين، كامل عباس، (الدائرة الأولى، تسلسل 48)، أن برنامجه الانتخابي،يقوم على تعزيز القطاع الرياضي في المناطق الواقعة تحت تلك الدائرة.وقال عباس في تصريح لـ”النور نيوز” إن “من ضمن برنامجنا الانتخابي الذي نسعى لتحقيقه هو الإهتمام بقطاع الرياضة والشباب ودعم الحركة الرياضية بمختلف الفعاليات الفرقية والفردية على …

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