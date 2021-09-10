العمليات المشتركة تعلن انتهاء خطط تأمين الانتخابات النيابية

2021/09/10 | 23:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت العمليات المشتركة، الجمعة، اكتمال الخطط الأمنية الخاصة بتأمين اقتراع تشرين في عموم العراق، فيما توعدت المسيئين لصور المرشحي باجراءات قانونية تطبيقا لتوجيه مجلس القضاء الاعلى.وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز” إن “القوات الأمنية واستناداً إلى ما أصدره مجلس القضاء الأعلى من تعميم …

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