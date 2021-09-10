خورمان يحصد لقب بطولة اندية العراق لمحافضات شمال بغداد بالكراتية

2021/09/10 | 23:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحصد نادي خورمال لقب بطولة اندية العراق للمتقدمين والمتقدمات لمحافظات شمال بغداد بالكراتية، بعد ختام منافسات البطولة مساء اليوم الجمعة، على قاعة نادي البيشمركة في محافظة السليمانية. واسفرت النتائج الفردية للرجال عن فوز نادي خورمال بالمركز الاول، وحل نادي دهوك ثانياً ثم نادي البيشمركة السليمانية ثالثا وكانت النتائج الفرقية للسيدات اذ حصد نادي البيشمركة سليمانية المركز الأول ، وتبعه بالوصافة نادي جمجمال ، حلبجة تواجد في المركز الثالث .وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي المركزي للكراتية رياض الظالمين لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "البطولة شهدت نجاحا كبيرا على المستوى الفني والتنظيم من حيث المشاركة الواسعة التي زادت على خمسة وثلاثين نادياً وقرابة مئة وعشرين لاعبا من مختلف الأوزان في اجواء تنافسية كبيرة ".واضاف الظالمين ان "المنافسات شهدت ندية عالية بين اللاعبين وظهور طاقات واعدة بغية حجز مقعد لهم في المنافسات التصفيات المقبلة مع الفرق اندية الجنوب لضمان مقعد في صفوف المنتخب الوطني الذي يستعد لبطولة العالم التي ستقام في تشرين المقبل في دولة الأمارات العربية المتحدة ، منوها بأن اتحاد اللعبة اقام دورة تحكيمية على هامش فعاليات البطولة للحكام المشاركين في الجانب العملي".

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