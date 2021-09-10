تحليل الحمض البيئي يحدث ثورة في دراسة التنوع البيولوجي

2021/09/10 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرسيليا‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسبوعين،‭ ‬أنكبّ‭ ‬علماء‭ ‬يدرسون‭ ‬وجود‭ ‬الدلافين‭ ‬الوردية‭ ‬على‭ ‬تحليل‭ ‬عيّنات‭ ‬مياه‭ ‬جمعوها‭ ‬من‭ ‬الجزء‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬البيرو‭ ‬من‭ ‬غابة‭ ‬الأمازون،‭ ‬وما‭ ‬لبث‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬البيئي‭ (‬إي‭ ‬دي‭ ‬إن‭ ‬إيه‭) ‬أن‭ ‬أثبت‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬الدلافين‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬فعلاً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬650‭ ‬نوعاً‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ […]

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