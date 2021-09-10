ولادة غير متوقعة لشبلين من أسود إفريقيا في حديقة حيوانات فرنسية

2021/09/10 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متز‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ولد‭ ‬شبلان‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬الفائت‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬حيوانات‭ ‬أمنيفيل‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬فرنسا‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬ولادة‭ “‬مفاجئة‭” ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصفتها‭ ‬الحديقة‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬عمر‭ ‬والديهما‭ ‬وهما‭ ‬من‭ ‬أسود‭ ‬إفريقيا،‭ ‬إذ‭ ‬يبلغ‭ ‬الذكر‭ ‬17‭ ‬عاماً‭ ‬فيما‭ ‬سن‭ ‬اللبؤة‭ ‬12‭ ‬عاماً‭.‬ وأوضحت‭ ‬حديقة‭ ‬الحيوانات‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الولادة‭ ‬تمت‭ ‬تحت‭ ‬أنظار‭ ‬الزائرين‭ […]

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