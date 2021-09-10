رجل يحنّط والدته المتوفاة ليستمر في تقاضي مخصصاتها الاجتماعية

2021/09/10 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬النمساوية‭ ‬الخميس‭ ‬أنها‭ ‬اكتشفت‭ ‬جثة‭ ‬امرأة‭ ‬ثمانينية‭ ‬توفيت‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬حنّطها‭ ‬نجلها‭ ‬داخل‭ ‬قبو‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تيرول‭ ‬لأنه‭ ‬أراد‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تقاضي‭ ‬بدلات‭ ‬الإعانات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المخصصة‭ ‬لها‭.‬ وأفادت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بأن‭ “‬التحقيقات‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المرأة‭ ‬البالغة‭ ‬89‭ ‬عامًا‭ ‬توفيت‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2020‭ ‬واحتفظ‭ ‬الرجل‭ […]

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