جرحى بهجوم لداعش في ديالى

2021/09/10 | 23:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الجمعة، بشن عناصر داعش هجوما على نقطة أمنية مما اسفر عن سقوط عدد من الجرحى بينهم امرأة شمال شرق محافظة ديالى.

وذكر المصدر لـNRT اليوم، (10 ايلول 2021)، إن "عناصر داعش هاجمت نقطة أمنية في قرية أبو دهن شمالي قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة) بأسلحة القنص، ما أسفر عن جرح جندي وعنصر من لواء نداء ديالى وامرأة".

وأكد المصدر، ان "قوات الجيش والحشد تصدت للهجوم، والموقف تحت السيطرة".

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