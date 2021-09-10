دراسة: غير الملقحين معرضون أكثر بـ 11 مرة للموت بكورونا

2021/09/10 | 23:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة جديدة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن غير الملقحين أكثر عرضة للوفاة بـ 11 مرة من الملقحين، في أحدث بيانات تظهر أهمية اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

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