2021/09/10 | 23:50 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Bh8G4g9_gJc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القصائد الحسينية في مهرجان الشعر تخاطب كربلاء من البصرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القصائد الحسينية في مهرجان الشعر تخاطب كربلاء من البصرة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).