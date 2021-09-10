الكاظمي‭ ‬يحمل‭ ‬الى‭ ‬طهران ملفي‭ ‬الطاقة‭ ‬والمفاوضات‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬

2021/09/10 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر‭:‬الانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬ستكون‭ ‬حاضرة‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬الزيارة‭ ‬الى‭ ‬ايران‭ ‬ بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ يحمل‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬الأحد‭ ‬ابرز‭ ‬ملف‭ ‬اقتصادي‭ ‬وسياسي،‭ ‬سيتداول‭ ‬بشأنهما‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬هما‭ ‬ملف‭ ‬الطاقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬المتضمن‭ ‬تزويد‭ ‬الغاز‭ ‬للمحطات‭ ‬و»العلاقات‭ ‬الإيرانية‭-‬السعودية‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭ ‬ وسيكون‭ ‬اللقاء‭ ‬المرتقب‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ […]

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