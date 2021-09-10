2021/09/10 | 23:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصادر:الانتخابات العراقية ستكون حاضرة على طاولة الزيارة الى ايران بغداد- عبدالحسين غزال يحمل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى طهران الأحد ابرز ملف اقتصادي وسياسي، سيتداول بشأنهما مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هما ملف الطاقة بين البلدين المتضمن تزويد الغاز للمحطات و»العلاقات الإيرانية-السعودية» بحسب مصادر متطابقة وسيكون اللقاء المرتقب الذي يجمع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يحمل الى طهران ملفي الطاقة والمفاوضات مع السعودية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يحمل الى طهران ملفي الطاقة والمفاوضات مع السعودية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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