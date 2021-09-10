دورنا الخارجي..وقاية أم وقود؟

2021/09/10 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬قبل‭ ‬ثمانية‭ ‬وعشرين‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬حاملاً‭ ‬ملف‭ ‬المفاوضات‭ ‬الإيرانية‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬عبرها‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات،‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬يعلم‭ ‬عن‭ ‬المتبقي‭ ‬منها‭ ‬شيئاً،‭ ‬ولعل‭ ‬العراقيين‭ ‬يحاولون‭ ‬جاهدين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدوى،‭ ‬فهم‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬اهتمامات‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ملف‭ ‬أثقل‭ ‬من‭ […]

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