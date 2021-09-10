رئيس الاستخبارات الداخلية البريطانية: احبطنا 31 مخططا في 7 سنوات والخطر الإرهابي فعلي ودائم

2021/09/10 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لجهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الداخلية‭ ‬البريطاني‭ “‬إم‭ ‬آي‭ ‬5‭” ‬كين‭ ‬ماكالوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬الخطر‭ ‬الإرهابي‭ ‬يبقى‭ “‬فعليا‭ ‬ودائما‭” ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬محذرا‭ ‬بأن‭ ‬سيطرة‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬أفغانستان‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ “‬شجعت‭” ‬المتطرفين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬وقال‭ ‬ماكالوم‭ ‬لهيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ “‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭” ‬إن‭ ‬جهازه‭ ‬تمكن‭ ‬بالتعاون‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ […]

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