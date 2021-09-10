نزاع مالي يبعد

2021/09/11 | 00:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان من المقرر أن يتواجد ألفيش (38 عامًا) لاعب برشلونة الإسباني السابق في تدريبات النادي الجمعة، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كوريا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.لكن بلمونتي قال إن ممثلي اللاعب أوضحوا لإدارة النادي أن الظهير الأيمن لن يعود للتدريب قبل أن يسدد له النادي ديونه.

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