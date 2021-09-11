2021/09/11 | 00:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Biyd0udTvTg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سلطات الاحتلال تعتقل اثنين من الأسرى الهاربين من سجن جلبوع) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سلطات الاحتلال تعتقل اثنين من الأسرى الهاربين من سجن جلبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).