2021/09/11 | 00:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرنامج السياسي لحركة طالبان

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