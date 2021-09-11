"شفت الموت".. ماذا قالت ياسمين عبد العزيز في أول رسالة لجمهورها عن أزمتها الصحية؟

2021/09/11 | 00:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الفنّانة المصرية ياسمين عبر العزيز، إنها رأت الموت وكان قريبًا جدًا منها، في أول رسالة توجهت بها إلى جمهورها، حيث تستكمل علاجها في سويسرا حاليًا، بعد معاناتها من أزمة صحية كبيرة، بدأت في يوليو/ تموز الماضي.

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