منطق الصراع الاوربي ... تاريخ الحدث والدلالات - عباس علي العلي

2021/09/11 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي أوربا وصراع الأممفي عالم الصراعات الوجودية يشار لأروبا بأنها أكثر المناطق احتداما بتلك لصراعات من أسباب قومية إلى أسباب عنصرية ودينية، حتى وصلت مرحلة مهمة بشرت بميلاد العلمنة وعصر التنافس الأقتصادي، وهي مرحلة خروجها من حدودها الجغرافية نحو العام الجديد وبداية مرحة الاستكشاف والغزو الاستعماري الذي ظهر في أساسه لأول كنتيجة من نتائج حروب الصليبية وإنكفاء أوربا عن الشرق، فكان لا بد لها من عالم جد ......





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