بالصور.. مركز التجارة العالمي بعد عقدين من تدميره

2021/09/11 | 00:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعبعد عقدين من تدميره في هجمات 11 أيلول، لا يزال العمل على إعادة بناء مجمع مركز التجارة العالمي غير مكتمل، ولم يتم الانتهاء من بناء ناطحتي سحاب ومركز للفنون المسرحية وكنيسة في الموقع الذي يستضيف السبت الحفل السنوى لتكريم ما يقرب من 3000 شخص قتلوا في الهجمات. وفقا لمجلة فوربس، افتتحت الساحة التذكارية مع بركتيها العاكسة المزدوجة في عام 2011 وافتتح مركز التجارة العالمي - البرج المعروف أصلاً باسم برج الحرية - في عام 2014 ، بالإضافة إلى النصب التذكارى والمتحف الوطني في 11 أيلول.كما تم افتتاح مركز عبور تحت الأرض ومركز تسوق في عام 2016 وفتحت ثلاثة أبراج زجاجية أخرى لتحل محل تلك التي فقدت في الهجوم ومع ذلك، لا يزال من الممكن رؤية الرافعات وأسوار البناء حول الموقع.تم التخطيط ليكون مركز التجارة العالمي ثاني أطول ناطحة سحاب في الموقع وقد يصل فى يوم من الأيام إلى 80 طابقًا.ولكن في الوقت الحالى يوجد فقط بناء منخفض مغطى بجداريات ملونة على طراز الجرافيتي في الركن الشمالي الشرقي من موقع مركز التجارة. اصطدمت طائرتان ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك يوم 11 أيلول عام 2001 في الهجوم الإرهابي الذى استهدف الولايات المتحدة ونفذه تنظيم القاعدة، وتسبب في مقتل أكثر من 2600 شخص في مركز التجارة العالمي، إضافة إلى 125 في مقر وزارة الدفاع و265 كانوا على متن الطائرات الأربع التي استخدمت فى الهجمات.المصدر: اليوم السابع

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