2021/09/11 | 01:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xqg7JukYk74

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرشحة المستقلة عن كركوك العبيدي: الانتخابات المقبلة معركة استرداد حقوق) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المرشحة المستقلة عن كركوك العبيدي: الانتخابات المقبلة معركة استرداد حقوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).