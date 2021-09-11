"سكان بلدة عربية بلغوا عنهما".. تفاصيل القبض على السجينين الفلسطينيين

2021/09/11 | 01:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الاسرائيلية، في وقت متأخر من الجمعة، إلقاء القبض على اثنين من السجناء الستة الفارين من سجن جلبوع،بعد مطاردة مكثفة استمرت خمسة أيام، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل جديدة عن عملية القبض عليهما.

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