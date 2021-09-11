أمي (قيد حياتها) بين جناحين دافئين.. - حسن أحراث

2021/09/11 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث أكتب بعد رحيل "القديسة" أمي هنية أيت مبارك في 29 غشت 2021..أكتب في ذكرى ميلاد "القديسة" رفيقتي نعيمة الزيتوني، 10 شتنبر..أكتب في كل مناسبة مُعبرة، ألما أو أملا..أكتب خلاصا من البؤس وتحديا للحزن وحبا للحياة..المناضل قلب قبل أن يكون موقفا أو شعارا...الحياة تستمر..لن يستطيع حاقد أو تافه، وحتى الموت، أن يقتل فينا الحب والجمال والفرح.."نيرون مات ولم تمُت روما"..الجلاد ما ......





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