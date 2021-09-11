التجنيد الإجباري - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/09/11 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي قرار الحكومة في استعادة التجنيد الإجباري : من ( اجل استعادة الوحدة الوطنية ) ، كما كتب ذلك السيد رئيس الوزراء ، يشي بسطحية وعي مجلس الوزراء وغياب الوعي التاريخي ...لم اقرأ ان التجنيد الإلزامي ضرورة لتحقيق الوحدة الوطنية لدى اي مفكر عراقي عميق في طروحاته .



لا تتحقق الوحدة الوطنية بالعسكرة وانما بالعلمانية والديمقراطية ، وبالعقلانية والتاريخية كمنهجين يتم الاسترشاد بهما في التأسيس لوحدة و ......





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