2021/09/11 | 01:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أفغانستان..استراتيجية أميركا تجاه إيران

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