2021/09/11 | 02:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر قاض في سلاح مشاة البحرية الأميركية، الجمعة، الطاقم الطبي في معتقل غوانتانامو بتقديم تقرير طبي طارئ عن سجين عراقي أصيب فجأة بالشلل وفقد القدرة على المشي وفقا لمحاميه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير عن إصابة معتقل عراقي "ذي قيمة عالية" بالشلل في غوانتانامو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير عن إصابة معتقل عراقي "ذي قيمة عالية" بالشلل في غوانتانامو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).