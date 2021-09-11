الاثنين المقبل.. تسيير قطارات لنقل زائري الأربعينيَّة

2021/09/11 | 02:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

تباشر الشركة العامة للسكك الحديد تسيير قطاراتها إلى مدينة كربلاء المقدسة الاثنين المقبل لنقل زائري الاربعينيَّة.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه صحة بابل لنشر 110 مفارز طبية على طول طريق الزائرين، بينما استنفرت مديرية ماء النجف جميع ملاكاتها لتنفيذ الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة.

وقال مدير عام السكك الحديد طالب جواد كاظم الحسيني لـ"الصباح": إنَّ "الشركة ستطلق الاثنين المقبل حملة لنقل الزائرين إلى كربلاء المقدسة، تستمر لحين انتهاء الزيارة الاربعينية، عبر قاطرات السكك البالغ عددها 23 قاطرة ومن خلال منظومة التتبع GPS لغرض السيطرة على انسيابية حركة الزائرين".

واضاف أنَّ "الحملة تم توزيعها بين اربعة محاور هي بغداد– كربلاء وبالعكس، والبصرة– كربلاء وسوق الشيوخ في الناصرية– كربلاء والديوانية– كربلاء".

ولفت الحسيني إلى "زج القاطرات بمختلف انواعها وهي الصينية والتركية والفرنسية بعد تاهيلها من قبل الملاكات الهندسية والفنية والتشغيلية للمساهمة بنقل اكبر عدد من الزائرين، وستكون عودة القطارات من مدينة كربلاء على مدار ايام الزيارة".

واشار إلى "تشكيل غرفة عمليات خاصة في مقر السيطرة المركزية في الشركة لمتابعة العمل ومراقبة وتأمين حركة وانسيابية نقل الزائرين على متن القاطرات".

وفي بابل، قال المحافظ حسن منديل السرياوي لـ"الصباح": إنَّ "المحافظة استعدت مبكرا لزيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) من خلال فتح اكثر من طريق لمرور الزائرين، اذ شملت شوارع 40 و80 و 100".

وذكر أنَّ "الحكومة المحلية عملت باقصى جهودها لتاهيل تلك الطرق من خلال التنسيق مع دائرة البلدية لتبليطها وترميم التخسفات فيها حرصا على الزائرين".

وبين أنه "تم تأهيل الطرق الخارجية التي تربط المحافظة بالمحافظات الاخرى منها طريق حلة- مسيب- الحصوة- بغداد وطريق شمال بابل عند منطقة جبيلة- القاسم"، مشيرا إلى اعداد "خطة خدمية خاصة بالزيارة مع هيئة المواكب في المحافظة وتنظيم العمل التطوعي لخدمة الزائرين".

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