مطبعة شبكة الإعلام العراقي تُنجز 75% من سجلِّ الناخبين

2021/09/11 | 02:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شيماء رشيد ومهند عبد الوهاب

تمكنت مطبعة شبكة الإعلام العراقي من إنجاز طباعة 75 % من سجلِّ الناخبين والبوسترات الانتخابية وبالتوقيت والمواصفات المطلوبة، في

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