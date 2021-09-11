2021/09/11 | 02:33 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت.. شاب سوري يقتحم شقة فتاة عراقية ويهددها بالطعن بعد رفضها الزواج منه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/11 | 02:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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