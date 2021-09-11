بكلمة مصورة في ذكرى 11 سبتمبر.. بايدن يتعهد بملاحقة الإرهابيين ومعاقبتهم

2021/09/11 | 02:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر الرئيس الأميركي، جو بايدن، في رسالة مصورة، عشية الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001، وجهها إلى الشعب الأميركي.

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