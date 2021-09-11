واشنطن ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية وتدعو إلى

2021/09/11 | 03:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، بتشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة رئيس الوزراء المعين، نجيب ميقاتي، داعية إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لإصلاح الاقتصاد المنهك.

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