وفود أمريكية وأوروبية في الناصرية للسياحة

2021/09/11 | 03:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مدير متحف الناصرية عامر عبد الرزاق، انتعاش الحركة السياحية في مدينة الناصرية بزيارات لوفود أمريكية وأوروبية.

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وقال عبد الرزاق عبر حسابه في فيسبوك، إنّ "مدينة أور الأثرية شهدت هذا الأسبوع قدوم عشرات السواح، كان أغلبهم من ألمانيا وأيضًا بريطانيا".

وأضاف، أنّ "وفدًا سياحيًا أمريكيًا من 15 شخصًا زاروا المدينة، فضلاً عن مدير شركة "Explor Mesopotamia" لوتن ميل دوغلاس، تحضيرًا لقدوم سائحين من خلال شركته السياحية لقارة أمريكا".

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