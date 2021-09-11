قصة مترجم أفغاني سابق عذبته طالبان أمام أفراد أسرته

2021/09/11 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مترجم أفغاني للتعذيب والضرب من قبل عناصر حركة طالبان في بيته وأمام عائلته، بعد أن شكت الحركة أنه اشتغل مع الجيش الأميركي في السابق.

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