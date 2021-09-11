2021/09/11 | 05:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مجلة "نيوزويك" الأميركية، الجمعة، تقريرا يكشف عن تفاصيل مثيرة للذعر شهدتها الأيام الأخيرة السابقة لتنفيذ تنظيم القاعدة اعتداءه القاتل على أهداف أميركية، في 11 سبتمبر 2001، ما أدى إلى مقتل 2977 ضحية، في مواقع مختلفة من الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما قبل هجمات سبتمبر.. تسلسل لأحداث مشبوهة وصولا إلى مكالمة بن لادن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما قبل هجمات سبتمبر.. تسلسل لأحداث مشبوهة وصولا إلى مكالمة بن لادن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).