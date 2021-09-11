قصص الهروب الملهمة

2021/09/11 | 06:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مازالت حادثة هروب ستة سجناء فلسطينيين من سجن "جلبوع" الاسرائيلي يوم الاثنين الفائت تتفاعل باهتمام على وسائل الاعلام والمنصات الرقمية.وهي حادثة يمكن أن تضاف إلى سجل أشهر حوادث الهروب التاريخية المصنفة في العالم، نظراً لطبيعة التحصينات الهائلة المعروفة عن هذا السجن، وبوصفه أحد أصعب سجون العالم اختراقاً، وآليات التنفيذ المحكمة التي اتبعها السجناء لإنجاح خطة هروبهم عبر نفق.

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