2021/09/11 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سمعت بجائزة "إيغ نوبل" التي تقدم لأغرب الاكتشافات والدراسات العلمية؟..إنها في الحقيقة جائزة دأبت مجلة "سجل الأبحاث غير المرجحة" الأميركية Annals of Improbable Research على تقديمها منذ العام 1991 وتلقى إقبالا كبيرا عليها من مختلف أنحاء العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("وحيد القرن المقلوب" يفوز بجائزة إيغ نوبل للدراسات العلمية السخيفة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("وحيد القرن المقلوب" يفوز بجائزة إيغ نوبل للدراسات العلمية السخيفة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).