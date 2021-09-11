بالصور.. وفاة سائق بانقلاب شاحنة من أعلى الجسر في بغداد

2021/09/11 | 08:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

توفي سائق شاحنة بانقلاب مركبته من أعلى الجسر في بغداد فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من تحرير جثته.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم السبت، أن "فرق انقاذ الدفاع المدني تمكنت من التعامل مع حادث سقوط شاحنة هوت فسقطت فأطبقت قمارتها على سائقها في منطقة حي الخضراء غربي بغداد".

واشار البيان الى ان "فرق انقاذ الدفاع المدني استخدمت اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لقص المعدن وابعاد الحطام حتى تمكنت من تحرير جثة السائق ليتم نقلها وتسليمها اصولياً الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة ".

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