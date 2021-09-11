عالم يحكمه الجهل والتجهيل - الفضل شلق

2021/09/11 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الفضل_شلق عالم يحكمه الجهلة والأغبياء.



عندما كتب ألدوس هاكسلي عن عالم “جديد مجنون”، كان يعني أن عالما سوف يحكمه أصحاب الاختراعات الجديدة والمكتشفات العلمية.



لو أعاد كتابة أفكاره الآن لرأى أن العالم جديد بطريقة أخرى.



ليس أن الأكثر كفاءة علمية وأخلاقية هم الذين يتولون المراكز القيادية في العالم، بل أن الرؤوساء والوزراء وأصحاب القرار هم، على العموم، الأقل ذكاءً والأقل أخلاقاً والأقل اكتراثاً بمصير البشرية ......





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