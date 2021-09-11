الحماية الاجتماعية في العالم وتأثير جائحة كورونا - جهاد عقل

2021/09/11 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جهاد_عقل أصدرت منظمة العمل الدولية في الفاتح من شهر أيلول/ سبتمبر الحالي (2021) تقريها الدوري بخصوص وضع الحماية الاجتماعية في العالم، وتأثير جائحة كورونا على وضع الأمن الاجتماعي لسكّان الكرة الأرضية ودور الدولة في ذلك.



ظهور موضوع الحماية الاجتماعيةظهر موضوع الرعاية الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي مع بداية ظهور الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، وبداية بروز دور الحركة العمالية م ......





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