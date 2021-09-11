اشتعال -6- - نادية خلوف

2021/09/11 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف الفصل الثالث جميعهم يعتبون جميعهم يجمعون لي أخطائي جميعهم يبحثون عن خلاص من الصمت على حسابي توقف أرجوك! جسدي يرتجف ، و الضجيج يملآ رأسي لن آخذ بوصاياك سوف أستسلم للعلم.



الطبّ مهنة إنسانية ليس بمعنى العطف و الحنية، فالطبيب ليس حنوناً ، لكنه يقدم للإنسان خلاصاً ، و الموت لديه أمر طبيعي، وكذلك الألم.



هو إنسان لا يعمل بمشاعره ، بل بعقله.



أيها الحريص على سلامتي : كنت ......





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