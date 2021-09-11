2021/09/11 | 08:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني قالت قناة CGTN التلفزيونية الصينية اليوم، إن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في انفجار صهريج لنقل البنزين بالصين.وذكرت القناة، أن الحادث وقع صباح اليوم السبت، في مدينة داليان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين بانفجار في الصين المركز الخبري الوطني.

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