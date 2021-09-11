2021/09/11 | 08:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ما زال نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش يصر على أن الكرة الذهبية تفتقد تتويج نجم مثله بها، وأن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لا يملكان شيئا أكثر منه سوى الألقاب.وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إبراهيموفيتش بتصريح مثير للجدل: الكرة الذهبية تفتقدني المركز الخبري الوطني.

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