إسرائيل تعيد اعتقال أسيرين آخرين

2021/09/11 | 08:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت فجر اليوم السبت، أسيرين فلسطينيين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع، هما زكريا الزبيدي ومحمد عارضة، في شمال البلاد.وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في […]

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